Mit neuem Trainer und jetzt auch einer neuen Außenangreiferin will Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt am 28. Januar in Wiesbaden den dritten Saisonsieg einfahren. Mit Anastasiya Grechanaia verpflichtete Erfurt eine 24-jährige Außenangreiferin, die zuletzt beim Champions-League-Teilnehmer Lokomotive Kaliningrad spielte.