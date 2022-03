Erfurt war von Beginn an voll da und überzeugte über drei Sätze durch eine starke Block- und Feldverteidigung. Während die ersten beiden Sätze in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums noch sehr umkämpft waren, sorgte die Qualität der Thüringerinnen für einen souveränen Ausgang im dritten. 25:21, 25:22 und 25:17 hieß es am Ende gegen den Aufsteiger.