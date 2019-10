Schwarz-Weiß Erfurt ist mit einer Heimniederlage in die Saison gestartet. In der vorgezogenen Partie des 4. Spieltages mussten sich die Thüringerinnen am mittwochabend gegen den USC Münster nach vier Sätzen geschlagen geben. Trotz allen Kampfes ging der erste Satz mit 25:21 an die Gäste. Im zweiten Durchgang lag Erfurt bereits mit 16:11 vorn, verlor am Ende aber mit 23:25. Auch der dritte Satz blieb umkämpft, allerdings behielten die SWE Volleys zum Schluss mit 25:18 die Oberhand. Münster blieb jedoch unbeeindruckt und machte im vierten Abschnitt durch ein 25:18 alles klar.