Volleyball | Bundesliga Erster Saisonsieg für SW Erfurt - VfB Suhl ohne Chance

Da ist er, der erste Sieg in der jungen Volleyball-Saison: Schwarz-Weiß Erfurt holt sich in einem Geisterspiel gegen Wiesbaden zwei Zähler, drei waren durchaus möglich. Für den VfB Suhl gab es in Potsdam nichts zu holen.