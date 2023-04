Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben es geschafft, eine schwierige Saison zu einem erfolgreichen "vorläufigen" Ende zu bringen. Am Mittwochabend gelang nach zweistündigem Kampf ein 3:1-Sieg beim VC Wiesbaden und der damit verbundene Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Jetzt freut sich der DSC auf die Spiele gegen das Topteam aus Stuttgart. Auch wenn die Voraussetzungen nicht günstig sind. In der Nacht zum Donnerstag kam die Mannschaft in Dresden an und muss bereits einen Tag später wieder aufbrechen nach Stuttgart. "Wir treffen auf eine ausgeschlafene Mannschaft", bemerkte Trainer Alexander Waibl. Der Hauptrunden-Erste hatte seine Viertelfinalaufgabe in zwei Spielen gelöst und deshalb fünf Tage Vorbereitung auf das erste Semifinale. Waibl versprach aber: "Wir werden alles reinhauen und schauen, wie weit es reicht. Für uns ist das jetzt ein großes Extra."

"Jetzt alles reinhauen in Stuttgart" - DSC-Coach Alexander Waibl Bildrechte: IMAGO / Eibner