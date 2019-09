Fürst, die selbst von 1995 an das Volleyball-ABC in der Kaderschmiede des Dresdner SC erlernte und von 2002 bis 2007 für die erste Mannschaft spielte, gehörte zu den erfolgreichsten Athletinnen auf der Mittelblockposition in der Welt. Sie unterschrieb zunächst einen Vertrag bis Ende 2020, die Zusammenarbeit ist aber längerfristig konzipiert.

Christiane Fürst (Archiv) Bildrechte: imago/Conny Kurth