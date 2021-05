Das SWE Volley-Team kommt in der Kaderplanung voran. Mit Corina Glaab konnten die Erfurter eine Spielerin von Ligakonkurrent Rote Raben Vilsbiburg in die Thüringische Landeshauptstadt lotsen und damit die Schaltzentrale neu besetzen. Glaab unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Für Erfurts neuen Trainer Konstantin Bitter ist die 20-Jährige keine Unbekannte: "Ich kenne 'Corri' sehr gut aus meiner Zeit in Vilsbiburg und der deutschen U23- und Jugendnationalmannschaft. Sie hat sich in den letzten Jahren am Standort Vilsbiburg in einem guten Umfeld, bei guten Trainern und neben erfahrenen Mitspielerinnen hervorragend entwickeln können und sehr viel gelernt. Dabei war sie meist nicht die erste Wahl auf ihrer Position. Eine Herausforderung als erste Zuspielerin ist nun ganz klar der logische Schritt."