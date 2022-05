Auch Trainer Konstantin Bitter, der seiner Außenangreiferin noch viel Potenzial bescheinigt, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit im neuen Spieljahr: "Hanna wird mit uns den nächsten Schritt in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung gehen. Sie wird dabei mehr in der Verantwortung stehen und lernen, ihr Team anführen zu müssen. Das ist definitiv eine Herausforderung für sie, aber ich bin überzeugt, dass sie diese meistern wird. Ich freue mich sehr, mit Hanna in Jahr zwei zu gehen." Dabei wünscht sich der Erfurter Trainer, dass die eher ruhige, 1,89 Meter große Schwedin im Spiel noch mehr Initiative ergreift und ihr Schwarz-Weiß-Volleyteam mitreißt.