Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben ihren Negativlauf beendet. Nach 14 Niederlagen in Serie bezwang die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt am Freitag vor heimischer Kulisse in der Friedersdorfer Bernstein-Halle die Baden Volleys Karlsruhe nach 71 Minuten glatt in drei Sätzen (25:20, 25:20, 25:17).