Eine Zuspielerin mit internationalem Format wird derweil den VfB Suhl verstärken. Mit Vedrana Jakšetić wechselt eine kroatische Nationalspielerin nach Thüringen. Zuletzt spielte die 23-Jährige in der ersten französischen Liga bei Nancy. "Sie hat in Europa nachgewiesen, auf hohem Level spielen zu können. Ich freue mich, eine erfolgshungrige Spielerin in meinem Team zu begrüßen, die sich in der Bundesliga unbedingt beweisen will. Die Suhler Fans können sich sehr auf sie freuen", schürte VfB-Trainer Laszlo Hollosy Vorfreude.