Was für ein Volleyball-Märchen! Der Dresdner SC sichert sich im April dieses Jahres die deutsche Meisterschaft. Dabei war das Team von Trainer Alexander Waibl in der Serie "Best of Five" eigentlich schon fast weg vom Fenster, verlor die ersten beiden Spiele. Doch Coach und Spielerinnen verloren nie den Optimismus und rissen das Ruder noch einmal herum. Im entscheidenden fünften Spiel gab es in Dresden ein glattes 3:0. Nach 1999, 2007, 2014, 2015 und 2016 machten die DSC-Frauen damit das halbe Dutzend deutscher Meisterschaften voll.

Bildrechte: Steffen Proessdorf