Jennifer Janiska vom Dresdner SC steht kurz vor dem Jahreshöhepunkt. Die Außenangreiferin gehört zum 14-köpfigen Kader der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft, die vom 23. September bis 15. Oktober 2022 in den Niederlanden und Polen um Siege und im besten Fall um eine Medaille spielen will.

Sieben endlose Wochen bereitete sich die Mannschaft in der Abgeschiedenheit der Sportschule Kienbaum auf das Turnier vor. Da sei zuletzt schon etwas Lagerkoller aufgekommen, gab Janiska zu. "So lange bleiben wir nicht wieder an einem Ort", schob Vital Heynen hinterher. Der Belgier ist seit diesem Jahr Trainer der DVV-Frauen und gehört international zu den renommiertesten Trainern. Von 2012 bis 2016 betreute er die DVV-Männer und führte das Team zu den Olympischen Spielen in London. Zwei Mal nahm er als Trainer an Weltmeisterschaften teil, zwei Mal kehrte er mit einer Medaille zurück.