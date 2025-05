Wie der DSC am Freitag (23. Mai 2025) bekannt gab, erhält die 22-jährige Kuipers an der Elbe einen Einjahresvertrag. In Suhl stand die 1,86-Meter-Angreiferin seit Sommer 2024 unter Vertrag und hatte maßgeblichen Anteil am überraschenden Meisterschafts-Bronzemedaillengewinn der Thüringerinnen.

Bevor Kuipers ihr erstes Training mit den DSC-Frauen absolviert, ist sie allerdings noch mit dem Nationalteam unterwegs. Mit dem EM-Dritten von 2023 will Kuipers auch bei der WM Ende August in Thailand überzeugen. Danach will sie in Dresden durchstarten: "Ich hatte ein tolles Jahr in Suhl, aber ich bin glücklich über diesen nächsten Schritt in meiner Karriere", sagt Kuipers in der DSC-Mitteilung.