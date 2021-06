Bei den Volleyballerinnen des Dresdner SC spielt künftig eine kanadische Nationalspielerin. Am Montag gab der deutsche Meister die Verpflichtung von Mittelblockerin Layne van Buskirk bekannt.

Die 23-Jährige kommt vom französischen Erstligisten Volley-Ball Club Chamalierés an die Elbe und unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag. "Layne ist eine wertvolle Ergänzung für unseren Mittelblock mit Moni und Madeleine", beschreibt DSC-Coach Alexander Waibl van Buskirks Aufgabe an der Seite von Monique Strubbe und Madeleine Gates. "Ich denke, sie ist talentiert und hat gute Veranlagungen", so Waibl weiter.