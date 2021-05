Der deutsche Volleyball-Meister Dresdner SC verliert Kapitänin Lena Stigrot. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wechselt die Nationalspielerin ins Ausland. Die 26-jährige Außenangreiferin unterschrieb für drei Jahre in Rom. Stigrot kam 2018 von Vilsbiburg nach Dresden und gehörte zu den Leistungsträgerinnen. Sie gewann mit dem DSC 2020 den Pokal und in dieser Saison die Meisterschale.