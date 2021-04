Bitter will das Beste aus den Möglichkeiten machen

Der 31 Jahre alte Deutsch-Schweizer wechselt vom frisch gekürten Deutschen Meister Dresdner SC in die Thüringische Landeshauptstadt. Beim DSC war er als Co-Trainer unter Alexander Waibl tätig. "Mir war klar, dass wenn sich die Möglichkeit ergibt, eine Mannschaft in einem Verein zu übernehmen, der in meine Philosophie passt, ich die Aufgabe gerne übernehme", sagte Bitter in einer Vereinsmitteilung.

Dass er in Erfurt nicht die gleichen Möglichkeiten wie an anderen Erstliga-Standorten hat, ist ihm bewusst. Trotzdem reizt ihn die Aufgabe: "Ich weiß, dass die finanziellen Mittel im Vergleich zu den anderen Vereinen eher eingeschränkt sind, doch es geht nicht nur um Geld, wenn man Erfolg generieren will. Man muss für seinen Ort das Beste aus den vorhandenen Möglichkeiten machen." Konstantin Bitter Bildrechte: imago images / Hentschel

Auch die Nachwuchsarbeit im Blick

Die Geschäftsführung um Yves Wangemann und Thomas Recknagel hofft auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Meister-Co-Trainer: "Konstantin Bitter ist ein Trainer mit jahrelanger Erfahrung in der 1. Bundesliga und in verschiedenen anderen Volleyballligen Europas. Für uns war es sehr wichtig einen Trainer zu finden, der bereit ist, mit jungen Spielerinnen zu arbeiten, sie sportlich für die 1. Bundesliga zu entwickeln sowie darüber hinaus die Nachwuchsarbeit in unserem SWE Volley-Team im Blick hat. Konstantin ist ein sehr fokussierter, leidenschaftlicher Trainer, der durch seine Ausstrahlung sowie kommunikative Art des Umgangs mit den Spielerinnen, seiner Philosophie vom Volleyball und der damit verbundenen professionellen Arbeitsweise den sportlichen Erfolg nach Erfurt bringen möchte."