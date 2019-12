Gestartet mit dem Ziel, sich einen Platz unter den besten 16 deutschen Teams zu sichern, sind Jannik Kühlborn (26) und Felix Glücklederer (30) die Beachvolleyball-Saison 2019 angetreten. Neben Turniersiegen in Aschersleben, Gera und Kiel sorgten für allem die Podiumsplatzierungen auf der deutschen Tour in St. Peter-Ording und Fehmarn für Aufsehen. Auch der vierte Rang in Kühlungsborn unterstrich die Klasse des Duos, das 2019 den Sprung in die Top-Acht der Abschlussrangliste geschafft hat.



Kühlborn, der als zweitbester Blockspieler der Tour ausgezeichnet wurde, sagte MDR.DE: "Wir haben vor dem ersten Turnier an der Küste drei Wochen auf Prerow trainiert und uns dort den Feinschliff geholt". Mit dabei waren zweitweise u.a. der gebürtige Leipziger und World-Tour-Akteur Max Betzien sowie Ex-Hallen-Nationalspieler Philipp Collin. Mit Erfolg: Vor allem mit herausragenden Quoten im Angriff aus der eigenen Annahme, dem "Sideout" sowie mit einer ausgezeichneten Teamchemie, machte sich das Duo einen Namen in der deutschen Beach-Szene.