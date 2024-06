Nach der slowenischen Nationalspielerin Eva Zatkovic hat Volleyball-Bundesligist eine zweite starke Diagonalverteidigerin verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag (13. Juni 2024) erklärte, unterschrieb Marta Levinska einen Vertrag bis Sommer 2025. Die lettische Nationalspielerin wechselt aus der türkischen Liga in die Landeshauptstadt. Die 23-Jährige hat in ihrer bisherigen Karriere bereits in Riga, Arizona und der Türkei gespielt.