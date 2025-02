In Erfurt wird auch in der kommenden Saison aller Voraussicht nach Bundesliga-Volleyball gespielt. Die sportlich abgeschlagenen Frauen von Schwarz-Weiß Erfurt haben einen Lizenzantrag für die höchste Spielklasse gestellt. Das gaben Verein und der Dachverband bekannt. Da alle drei Aufsteiger Skurios Volleys Borken, ETV Hamburg und Binder Blaubären TSV Flacht Lizenzanträge stellten, ebenso die neun diesjährigen Bundesligisten, zu denen auch der Dresdner SC und der VfB Suhl gehören, kann das Oberhaus in der kommenden Saison erstmals wieder mit der angestrebten Zahl von zwölf Vereinen spielen.