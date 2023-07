Der Dresdner SC hat mit der Verpflichtung von Lotte Goertz seine Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen. Wie der Volleyball-Bundesligist am Donnerstag (20. Juli) mitteilte, wechselt die 18-Jährige vom VC Olympia Dresden in die 1. Bundesliga und unterschrieb einen Zwei-Jahresvertrag.

Cheftrainer Waibl sagte zu der Verpflichtung: "Lotte ist eine sehr dynamische, junge Spielerin, die viel Energie aufs Feld bringen kann. Sie hat in den letzten Jahren schon einiges an Erfahrung in der 2. Liga gesammelt. Jetzt ist es für sie an der Zeit, die nächste Ebene auszuprobieren und dort ihre nächsten Schritte zu gehen."