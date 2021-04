Die 22 Jahre alte Diagonalangreiferin, die im vergangenen Sommer aus Aachen nach Elbflorenz gewechselt war, hat wesentlichen Anteil am Gewinn des sechsten Meistertitels der Dresdner Vereinsgeschichte. Storck war nicht nur die Top-Scorerin des DSC, sie wurde zum Abschluss der Saison auch als wertvollste Spielerin der Volleyball-Bundesliga ausgezeichnet.

Storck erklärte: "Wir haben so viel erreicht und uns so viel erarbeitet. Ich freue mich, im nächsten Jahr daran anzuknüpfen, mit neuem Schwung in die Saison zu gehen und ich freue mich riesig auf die Champions League."