Im entscheidenden Halbfinale in Stuttgart war der dritte Satz der wohl entscheidende. "Knackpunkt war dabei, dass wir den dritten Satz nach dem 10:17-Rückstand noch gedreht haben. Insgesamt haben wir jetzt eine gute Stabilität in allem. Jede Spielerin hat ihren Teil dazu beigetragen. Am Ende waren wir geschlossener und kompakter als der Gegner", so Waibl.

Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports