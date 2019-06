Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Herren schließt die Vorrunde der "Nations League" am Wochenende in Leipzig ab. In der Arena geht es für den EM-Zweiten von Freitag bis Sonntag gegen Portugal, Polen und Japan.

DVV-Aus steht bereits fest

Eine Chance auf das Weiterkommen besitzt das DVV-Team nicht mehr. Nur die ersten Fünf von 16 plus das Land des Gastgebers qualifizieren sich für das Finalturnier, das vom 10. bis 14. Juli in den USA stattfindet. Nach zwölf Partien stehen nur zwei Siege zu Buche.

Dicht vor der Sensation beim Olympiasieger Brasilien

Beim jüngsten Nations-League-Turnier am vergangenen Wochenende in Brasilien schnupperte das Team von Bundestrainer Andrea Giani an einer Sensation: Gegen den Olympiasieger und Gastgeber fehlten beim 2:3 ganze zwei Punkte zu einem Coup gegen die derzeit wohl beste Mannschaft der Welt. Zudem gab es ein in Cuiaba ein 1:3 gegen Rekordweltmeister Russland und ein 2:3 gegen Bulgarien. In dieser Saison waren die DVV-Herren immer wieder dicht dran an einem Sieg. Bildrechte: imago images / Sebastian Wells

"Punch" gegen Weltmeister Polen am Samstag?

Immer wieder wurden bei den bisherigen zwölf Partien des Nachfolgers der Weltliga Siegchancen verspielt. Topscorer Simon Hirsch sagte der "Leipziger Volkszeitung": "Wir haben auch im Spiel gegen Brasilien leider wieder gesehen, dass wir in der diesjährigen Nations League einfach nich gewinnen können. Trotzdem waren auch sehr viele positive Aspekte zu sehen. Brasilien musste in Top-Besetzung wirklich alles geben, um uns zu schlagen." Trainer Giani hofft auf einen Fortschritt in Leipzig: "Die Mannschaft spielt streckenweise sehr gut. Aber es fehlt an Konstanz und der letzte Punch im entscheidenden Moment. Genau den erwarte ich mir vor hoffentlich lautstarkem Publikum in Leipzig". Höhepunkt ist das Duell am Samstag gegen Weltmeister Polen. Die Osteuropäer kommen mit Ex-Bundestrainer Vital Heynen. Bundestrainer Andrea Giani möchte den "letzten Punch" in Leipzig setzen. Bildrechte: imago images / Sebastian Wells

Freitag, 28. Juni:

17:30 Uhr: Polen - Japan

20:30 Uhr: Deutschland - Portugal

Samstag, 29. Juni:

17:30 Uhr: Deutschland - Polen

20:30 Uhr: Portugal - Japan