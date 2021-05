Cheftrainer Alexander Waibl hat damit in der neuen Saison zwei Liberas im Team. Das sei ideal und steigere das Trainingsniveau erheblich, so Waibl. "Es ist natürlich eine unschätzbare Sicherheit, wenn die andere Libera nicht fit sein sollte." Als Waibl hörte, dass Sophie Dreblow gern zum DSC wechseln würde, musste er nicht lange überlegen. "Sophie ist eine hochveranlagte, und obwohl noch junge, auch schon sehr wettkampferfahrene Libera. Sie weiß, dass sie bei uns ihre Fähigkeiten weiter entwickeln wird und zu einer noch besseren Spielerin werden wird", so der Erfolgstrainer.

Auch Schwarz-Weiß Erfurt treibt seine Kaderplanungen voran. Am Dienstag gab der Verein bekannt, dass Paula Reinisch ihren Vertrag verlängern wird. Sie spielt bereits ihre achte Saison in Erfurt. 2014 gab sie ihr Debüt in der ersten Mannschaft, stieg 2016 in die 1. Bundesliga auf und denkt nicht an einen Vereinswechsel. "Es ist für mich hier alles perfekt. Mein Lehramts-Studium an der Universität Erfurt geht noch ein Jahr und lässt sich mit dem Volleyball gut koordinieren.", sagte das Erfurter Eigengewächs.