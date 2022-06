Bei Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt ist das niederländische Trio perfekt. Wie der Verein mitteilte, wird die 21-jährige Vera Mulder in der kommenden Saison bei den Thüringerinnen aufschlagen. Sie ist nach Demi Korevaar und Romy Brokking bereits der dritte Neuzugang aus dem Nachbarland. Die Diagonal-Angreiferin kommt vom niederländischen Topklub Sliedrecht Sport, wo sie in der abgelaufenen Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup gewonnen hat.

Schwarz-Weiß-Trainer Konstantin Bitter freut sich über die nächste Niederländerin in den Erfurter Reihen: "Sie bringt dank einer tollen Ausbildung viel Dynamik und Physis mit und hatte wesentlichen Anteil an Sliedrechts Erfolgen. Sie hat das Potenzial, zu einer für uns erfolgreichen Saison beizutragen und wird bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen." Mulder freut sich auf den nächsten Karriereschritt und ihre zwei Landsfrauen. "Die Holländerinnen haben die Bundesliga entdeckt. Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit bekomme, mit so professionellen Trainern, Teamplayern und einem gut organisierten Verein zusammenzuarbeiten."