Volleyball | Bundesliga Dresdner SC ohne Satzgewinn gegen Potsdam

Playoffs

Das erste Ost-Duell in den Playoffs geht an Potsdam: Zum Start des Playoff-Halbfinales im Modus "Best of three" hat der Dresdner SC am Karsamstag (16.04.2022) gegen den SC Potsdam verloren. Der DSC unterlag vor 2800 Zuschauern mit 0:3 (23:25, 22:25, 21:25).