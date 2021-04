Volleyball | Finalserie Dresdner SC erzwingt fünftes Finalspiel gegen Stuttgart

4. Endspiel

Was für ein Krimi! Der Dresdner SC hat in einem packenden vierten Finalspiel gegen MTV Stuttgart das Entscheidungsspiel um die deutsche Meisterschaft erzwungen. Wie schon in den Spielen zwei und drei fiel die Entscheidung am Mittwoch (21.04.) erst im fünften Satz.