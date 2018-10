"Ein Sieg ist Pflicht. Gegen den VCO Berlin. Aachen kann man nicht so gut einschätzen. Die haben viele neue Spielerinnen, sind aber dennoch Favorit. Mit einem Sieg wären wir im Soll. Jeder Satzgewinn gegen Aachen ist ein Plus. Wer weiß, am Ende entscheidet in der Tabelle vielleicht ein gewonnener Satz. Unser Ziel ist aber natürlich, dass wir beide Spiele gewinnen.“