Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt hat die Libera-Position komplettiert. Mit Mia Mercedes Kettner wurde ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs für die kommende Saison in das Bundesliga-Team aufgenommen. Damit ist die Kaderplanung des Volley-Teams für diese Spielzeit erst einmal abgeschlossen.

Cheftrainer Konstantin Bitter begründete den Schritt, weshalb die 17-Jährige in die Mannschaft aufgenommen wurde: "Mia trainiert fleißig, hat einen guten Charakter und will mit uns gemeinsam ihre Entwicklung vorantreiben. Deshalb hat sie sich ihre Chance, Teil des Bundesligateams zu sein, verdient und hart erarbeitet." Kettner stand in der abgelaufenen Saison vorwiegend im Regionalliga-Team auf dem Parkett.