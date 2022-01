Volleyball | Bundesliga Corona: Zwangspause für Erfurter Volleyballerinnen

Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt haben am Sonnabend spielfrei. Das angesetzte Spiel gegen die Ladies in Black Aachen wurde abgesagt, da sich etliche Teammitglieder des Gegners nach einem postiven Corona-Fall in Quarantäne befinden.