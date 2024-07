Die Neue freut sich auf ihre zweite Profistation: "Ich bin wirklich begeistert, meine Profi-Karriere in Erfurt fortzusetzen. Vor allem aufgrund dessen, was für eine wettbewerbsstarke Liga die Bundesliga ist." Am kommenden Montag beginnt die Vorbereitung beim Bundesligisten mit einem viertägigen Trainingslager in Oberhof. Saisonstart ist am 28. September.