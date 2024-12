Das Warten auf den ersten Sieg geht weiter. Auch am 12. Spieltag ging Schlusslicht Schwarz-Weiß Erfurt als Verlierer vom Feld.

Das Team von Trainer Mateusz Zarczynski unterlag am Samstag (07. Dezember 2024) in der heimischen Riethsporthalle den Ladies in Black Aachen mit 0:3 (15:25, 12:25, 15:25).