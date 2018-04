Als Tabellenvorletzter haben die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt das Klassenziel nicht erreicht und müssten in der Regel den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Bedingt durch eine geplante Ligaerweiterung mit 14 Mannschaften in den kommenden Jahren und derzeit nur einem Aufsteiger stehen die Chancen jedoch gut, auch in der kommenden Saison im Oberhaus aufschlagen zu können.



Deshalb haben die Verantwortlichen des SWE Volley-Teams einen Antrag auf Verbleib in der 1. Bundesliga gestellt und fristgemäß am 3. April 2018 den Lizenzantrag eingereicht.