Eine weitere Verstärkung könnten die 23-jährige Sara Kovac werden. Die Kanadierin mit serbischen Wurzeln stand zuletzt in Slowenien bei Volley Nova Gorica auf dem Parkett. In der slowenischen 1. Liga sowie in der internationaler MEVZA-League (grenzübergreifende Volleyball-Liga der Länder Österreich, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Kroatien) avancierte sie zur punktbesten Spielerin. Auch ihr Trainer ist überzeugt von der Diagonal-Angreiferin: "Sara ist eine sprunggewaltige Power-Angreiferin, die das Team aber auch in der Annahme unterstützen kann. Ich freue mich auf eine Spielerin, die bereits im Team Kanada und im Europapokal internationale Erfahrungen sammeln konnte."