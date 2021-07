Mit den Verpflichtungen von Thrasyvoulos Efstathopoulos als Co-Trainer und Teemu Oksanen als Athletiktrainer steht das Trainerteam bei Schwarz-Weiß Erfurt fest. Das teilte der Volleyball-Bundesligist am Freitag (30. Juli) mit. Das Team ist gemeinsam mit Cheftrainer Konstantin Bitter Ende Juli in die Saisonvorbereitung gestartet, um am 6. Oktober in die neue Saison zu starten.