Die Bundesliga-Volleyballerinnen des VfB Suhl haben am Samstagabend in eigener Halle vor 850 Zuschauern überraschend den Pokalsieger Schweriner SC mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:18) geschlagen.

In den ersten beiden Sätzen gab es Phasen, in denen die Schwerinerinnen von Coach Felix Koslowski, einst in Suhler Diensten, erstaunlich wenig gegen den Druck des VfB Suhl ausrichten konnte. Zu wirkungsvoll waren die Angriffe der US-Amerikanerin Danielle Harbin oder die Aufschläge ihrer Landsfrau Roxanne Wiblin, die den SSC gleich mehrfach mit Assen überlistete.