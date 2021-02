Schwarz-Weiß Erfurt verliert Kellerduell gegen Aachen

Der Tabellenletzte aus Erfurt verschenkte gegen den Vorletzten gleich den ersten Satz. SWE führte hier nicht einmal und musste den Durchgang mit elf Punkten Rückstand abgeben. Ab dem zweiten Satz stimmte dann aber die kämpferische Einstellung, zwar lagen die Erfurterinnen schon 1:4 hinten, kämpften sich aber auf 5:5 heran und gingen beim 18:17 erstmals in Führung. Mit dem Schwung des Satzgewinns ging es in den dritten Durchgang – hier wechselte die Führung ständig. Am Ende musste sich Erfurt knapp 23:25 geschlagen geben.