Eine Argentinierin geht, die andere kommt. Nach dem Abgang von Clarisa Sagardia hat sich Schwarz-Weiß Erfurt mit Agnes Victoria Michel Tosi verstärkt. Das gab der Verein am Mittwoch (1. Juli) in einer Pressemitteilung bekannt.

Für Tosi, die am heutigen Mittwoch (01.07.2020) ihren 21. Geburtstag feiert, ist Erfurt die zweite Auslandsstation. Zuvor spielte sich im finnischen Hämeenlinnan. In ihrer Heimat war sie zwei Jahre lang für San Lorenzo de Almagro tätig und wurde zwei Mal Vizemeisterin. Mit der argentinischen Nationalmannschaft qualifizierte sie sich im letzten Jahr für die Olympischen Spiele in Tokio 2021.