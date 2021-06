Für SWE-Trainer Konstantin Bitter wird die 31-Jährige eine Schlüsselrolle im Spiel der Erfurterinnen spielen: "Sie war für mich nochmal ein zentrales Puzzleteil. Hillary bringt zum einen mit ihrer 1,88-Meter-Körpergröße nochmal eine ganze Menge Physis ans Netz und zum anderen besitzt sie einen enormen Erfahrungsschatz. Sie hat bereits an vielen Orten auf der ganzen Welt gespielt und daher ist es toll, dass sie diese Erfahrung mit unseren jungen Spielerinnen teilen kann", wird der Coach in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Die gebürtige Kalifornierin Reynolds spielte bereit in Schweden, Finnland, Südkorea, Italien, Puerto Rico, Schweiz, Philippinen und Polen. Erfurt ist nun ihre erste Station in Deutschland. "Ich habe mich entschlossen Schwarz-Weiß Erfurt anzuschließen, weil ich in der Lage sein werde, in einer starken Liga zu spielen und gleichzeitig meine Erfahrung mit der Mannschaft zu teilen", so Reynolds.