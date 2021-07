Der Kader von Volleyball-Bundesligist Schwarz-Weiß Erfurt steht. Als letzten Neuzugang präsentierte der Verein am Mittwoch (14.07.2021) die Kanadierin Jazmine White. Die 27-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten Rote Raben Vilsbiburg in die Thüringer Landeshauptstadt. Damit sind die Personalplanungen für die kommende Saison, die für Erfurt am 6. Oktober beim Vizemeister in Stuttgart beginnt, abgeschlossen, teilte der Verein mit.

Momentan nimmt die 1,86m große Mittelblockerin an den nordamerikanischen Meisterschaften teil. Neuland betritt die "Weltenbummlerin" aber nicht. 2015 verließ die 27-Jährige ihr Heimatland und sammelte in verschiedenen europäischen Ligen Erfahrungen. Nach einer Saison in Vilsbiburg freut sich White "riesig in der kommenden Saison erneut in der Bundesliga spielen zu können". "Ich wurde in meiner Ausbildung durch eine Teamkultur geprägt, in der jeder hart arbeiten möchte und das werden wir in der kommenden Saison zeigen. Wir werden unser Bestes geben und ich hoffe, dass unsere Fans es genießen können", wird White in der Pressemitteilung zitiert.