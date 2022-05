Erfurts Trainer Konstantin Bitter fasst den Neuzugang kurz zusammen: "Jung, dynamisch, ehrgeizig und trotz jungen Alters vielleicht auch ein stückweit erfahren." Die Diagonalangreiferin spielte zuletzt für CV Gran Canaria, wurde 2021 Spanischer Meister und in diesem Jahr Vizemeister. Die 1,81 Meter große Nationalspielerin verfügt bereits über einige internationale Erfahrung, spielte auch bei der EM 2021 für Spanien. Jetzt will Montoro in der deutschen Bundesliga Fuß fassen. "Ich freue mich auf Erfurt, das ambitionierte Projekt, das neue Team und kann es kaum erwarten, auf dem Feld zu stehen."