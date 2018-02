Vor vollbesetzten Zuschauer-Rängen übernahm das Gäste-Team von Giannis Athanasopoulos sofort das Ruder und ging zwischenzeitlich mit 10:4 in Führung. Erst danach kamen die DSC-Akteurinnen ins Rollen und kamen gen Satzende Schritt um Schritt näher und gingen sogar mit 19:18 in Führung. Jedoch versagten die Nerven am Ende. Nach einer Auszeit beim Stand von 23:23 hatte Stuttgart die entschlosseneren Offensiv-Aktionen und gewannen mit 25:23. Das war der Genickbruch für die Sachsen. In den Sätzen zwei und drei legten die Gäste ein derart hohes spielerischen Niveau an den Tag, dass es für das Team von Alexander Waibl schwer war überhaupt auf Schlagdistanz zu bleiben. Mit 16:25 und 17:25 und gingen die letzten beiden Durchgänge äußerst schnell verloren. Am Ende eine verdiente Niederlage, auch in der Höhe. Der MTV agierte heute auf sehr konzentriert und auf einem hohen spielerischem Level.

Auszeit. DSC-Trainer Alexander Waibl versuchte seinem Team noch einmal wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben. Am ende jedoch ohne jeglichen Erfolg. Bildrechte: imago/Hentschel