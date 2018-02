Die Volleyball-Frauen vom Dresdner SC sind mit einem Sieg gegen TS Volley Düdingen ins Viertelfinale des CEV-Cups eingezogen. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Mittwochabend in eigener Halle mit 3:1 ( 23:25, 25:20, 25:18, 25:21 ) durch.



Vor 2531 Zuschauern fanden die Dresdnerinnen nicht richtig ins Spiel und zeigten sich im ersten Abschnitt verhalten. Im zweiten Satz konnten sie sich im Annahme-und Aufschlagbereich verbessern und stabilierten sich. Mit einer Aufschlagserie von Piia Korhonen konnten sie sich einen Fünf-Punkte-Vorsprung erkämpfen, den sie bis zum Ende verteidigten. Ab Mitte des dritten Satzes steigerte sich der DSC aber vor allem in der Block- und Feldabwehr. Korhonen war mit 15 Punkten beste Scorerin und verwandelte nach 110 Minuten den ersten Matchball.



Das Team von Trainer Alexander Waibl trifft nun im Viertelfinale auf Bundesliga-Rivalen MTV Stuttgart.