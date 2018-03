Der DSC war ohne echte Chance. Bildrechte: imago/Beautiful Sports

Nach der klaren Niederlage vor einer Woche wollte Dresden das Rückspiel "nicht herschenken" und wehrte sich tatsächlich tapfer. Letzlich waren die Sächsinnen aber auch diesmal in allen Bereichen unterlegen. Seine beste Phase hatte der DSC im zweiten Satz, als er mit dem 7:6 erstmals überhaupt in Führung ging und diese auf 11:7 ausbaute. Aber dann zog Stuttgart an und wieder vorbei. Den dritten Satz konnte Dresden zwar gewinnen, durch die spezielle Pokal-Arithmetik jedoch - Dresden hätte mindestens 3:1 gewinnen müssen, um einen Golden Set spielen zu dürfen - war das Europapokal-Halbfinale da schon nicht mehr erreichbar. Das Hauptaugenmerk gilt beim DSC gilt nun dem DVV-Pokalfinale, das am Sonntag beim und gegen den VC Wiesbaden steigt. Zumindest dieser Titel ist zum Greifen nah.