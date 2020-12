Volleyball | Bundesliga VfB Suhl mit deutlichem Sieg gegen Aachen

9. Spieltag

Die Volleyballerinnen des VfB Suhl kommen immer besser in Schwung. Nach dem überraschenden 3:2-Sieg gegen Tabellenführer MTV Allianz Stuttgart vom vergangenen Mittwoch (03.12.) gewann die Mannschaft von Trainer Laszlo Hollosy am Samstag (05.12.) sogar mit 3:0 ( 27:25, 25:21, 25:14 ) bei den Ladies in Black Aachen.