Volleyball | 1. Bundesliga Dresdner SC feiert lockeren Derby-Sieg gegen Erfurt

8. Spieltag

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC bleiben weiter in der Erfolgsspur. Das Team von Alexander Waibl setzte sich am Samstag im Ost-Derby gegen Schwarz-Weiß Erfurt souverän mit 3:0 durch. Während der DSC durch den fünften Saisonsieg in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen bleibt, verharren die Erfurterinnen weiter am Tabellenende.