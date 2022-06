Der Auftakt in die Volleyball-Saison 2022/23 in der Frauen-Bundesliga hält reizvolle Aufgaben für die mitteldeutschen Vereine bereit. Der Dresdner SC eröffnet die Spielzeit am 29. Oktober mit einem Heimspiel gegen den SC Potsdam. Schwarz-Weiß Erfurt trifft auf den Schweriner SC, der VfB Suhl bekommt es mit dem MTV Stuttgart zu tun. Das geht aus den Spielplänen hervor, die die Volleyball-Bundesliga (VBL) am Donnerstag (30.06.2022) veröffentlichte.