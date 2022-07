Die Volleyball-Freunde können sich die Achtelfinal-Begegnungen im DVV-Pokal der Frauen notieren. Am Donnerstag (28. Juli) hat Losfee Antonia "Toni" Stautz, Außenangreiferin von Schwarz-Weiß Erfurt, in Berlin die Paarungen gezogen. Darunter sind auch vier Erstliga-Duelle. So empfängt Stautz mit SWE den Tabellennachbarn der abgelaufenen Saison NawaRo Straubing.

SWE-Kapitänin Antonia Stautz. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / foto2press