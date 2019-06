Bereits am 26. Oktober kommt es zum ersten mitteldeutschen Duell zwischen Suhl und Dresden, am 9. November treffen die Dresdnerinnen zu Hause auf Erfurt. Das Thüringen-Derby zwischen Suhl und Erfurt findet kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember statt - und somit auch am letzten Spieltag am 14. März.