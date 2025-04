Dresdens Volleyballerinnen spielen eine Traum-Saison: Erst der Sieg im Pokalfinale gegen Münster, dann die Sensation in den Halbfinal-Playoffs gegen Titelverteidiger MTV Stuttgart. Der DSC steht im Finale, kann mit dem siebten Deutschen Meistertitel sogar vom Double träumen.

Dort gab es am Karsonnabend (19. April) aber erstmal einen herben Dämpfer. Beim Hauptrundensieger Schweriner SC mussten sich die DSC-Volleys mit 0:3 (23:25, 24:26, 22:25) geschlagen geben. Besonders bitter: das Team von Coach Alexander Waibl verlor alle drei Sätze nur mit wenigen Punkten Unterschied. Am Ende hing es an einer Hand voll Schlüsselsituationen.